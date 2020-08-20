Mario Lemina geri mi dönüyor? Flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Gabonlu yıldız sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. 26 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.





