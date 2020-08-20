Mario Lemina geri mi dönüyor? Flaş Galatasaray paylaşımı!
Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edilen Mario Lemina'dan flaş bir hamle geldi. Gabonlu yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüşün sinyallerini verdi.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Gabonlu yıldız sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"
Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. 26 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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