Mario Lemina geri mi dönüyor? Flaş Galatasaray paylaşımı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mario Lemina geri mi dönüyor? Flaş G.saray paylaşımı!

geri mi dönüyor? Flaş paylaşımı!

Mario Lemina geri mi dönüyor? Flaş Galatasaray paylaşımı!

'ın yeniden kiralamak istediği ve transferinde 'ın da devreye girdiği iddia edilen 'dan flaş bir hamle geldi. Gabonlu yıldız hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüşün sinyallerini verdi.

ile kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan 'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in yeniden kadroda görmek istediği Gabonlu yıldız hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"
Adı son dönemde ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. 26 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.



  1. 20.08.2020
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