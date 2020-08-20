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20 Ağustos 2020, Perşembe
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için yarışıyorlar

Mario Götze için yarışıyorlar

, defterini açarken yine listesinde bulunan 'yle ilgili haberler de gelmeye devam ediyor.

, defterini açarken yine listesinde bulunan 'yle ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. 'dan Sport, Götze için Nice ve Monaco'nun en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu yazdı. Asıl bomba ise Monaco'nun Götze yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalırsa, 'ya yeni bir teklif yapacağı oldu.
  1. 20.8.2020
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