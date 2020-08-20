Luyindama geri döndü! Sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray, bir süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya kavuştu. Sarı-kırmızılı takım resmi Twitter hesabından, yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.
Kongolu defans oyuncusu, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından, geçen sezonun ikinci yarısının ortalarında yeniden çalışmalara başlamıştı ancak Galatasaray, futbolcuyu TFF'ye bildirmediği için ligin kalan maçlarında forma giyememişti.
?? Oyuncumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. ? pic.twitter.com/PuSgpE5yki— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2020
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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