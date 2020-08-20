Luyindama geri döndü! Sağlık kontrolünden geçti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Luyindama geri döndü! Sağlık kontrolünden geçti

Luyindama geri döndü! Sağlık kontrolünden geçti

'da geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama, sağlık kontrolünden geçti.

, bir süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya kavuştu. Sarı-kırmızılı takım resmi Twitter hesabından, yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

Kongolu defans oyuncusu, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından, geçen sezonun ikinci yarısının ortalarında yeniden çalışmalara başlamıştı ancak Galatasaray, futbolcuyu 'ye bildirmediği için ligin kalan maçlarında forma giyememişti.

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  1. 20.08.2020
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