Galatasaray yıldız isme teklifini yaptı! 60 milyon Euro...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Benfica'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Başkan Vieira ise, oyuncuyu sadece serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdi. İşte bonservis bedeli ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yeni isimler için temaslarını sürdürüyor.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren ve Lemina ile Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın sürpriz hedefi ortaya çıktı.
Portekiz basını, Galatasaray'ın, Benfica'nın 26 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Gabriel için girişimler yaptığını yazdı.
Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.
Yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'de şans bulma ihtimali düşük olduğu belirtilen oyuncu için bu kararın ilerleyen günlerde değişebileceği de vurgulandı.
GABRIEL KİMDİR?
Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2011'de 17 yaşındayken Juventus'a transfer olan Sambacı, ardından Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno ve Leganes'te kiralık olarak oynadı.
Orta sahada defansif ağırlıklı olmak üzere oyunun iki yönünü de oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, 2016'da 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu. Burada 2 yıl kendini gösterdikten sonra Benfica, onun için 8 milyon euro ödedi ve kadrosuna kattı.
Benfica'da 68 maça çıkan ve 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı, kariyerinde ise toplam 272 maça çıktı ve 26 gol, 18 asistlik skor katkısı yaptı.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 19:23
- Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
- Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
- Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek
- Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...
- Beşiktaş ve Galatasaray stoper transferinde karşı karşıya geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yıldız isme teklifini yaptı! 60 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.