Yeni 8 bulunur
Futbolu bırakan ve antrenörlük kursuna katılan Selçuk İnan, “G.Saray 8 numarayı çok iyi taşıyacak bir ismi bulacaktır” yorumunda bulundu.
TERİM'LE OLMAK PAHA BİÇİLMEZ
Selçuk, "Fatih Terim'le çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul" dedi. 8 numaralı formayı 9 sene giydiğini belirten Selçuk, "Galatasaray'dan önce de Trabzonspor'da da bunu giydim. Artık soyadım gibi oldu. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum" dedi.
KULÜBEDE OLACAK
UEFA'NIN açtığı B-A birleşik kursuna giden Selçuk İnan bu sezon yedek kulübesinde yer alabilecek. Normal şartlarda kurslar tek tek açılırken, antrenörlerin kulübede yer alması için neredeyse 1 yıl beklemesi gerekiyordu.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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