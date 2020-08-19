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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni 8 bulunur

Yeni 8 bulunur

Futbolu bırakan ve antrenörlük kursuna katılan , “G.Saray 8 numarayı çok iyi taşıyacak bir ismi bulacaktır” yorumunda bulundu.

Cimbom'da futbolu bırakan ve Birleşik Kursu'na katılan açıklama yaptı. Kursun çok iyi gittiğini dile getiren Selçuk, futbolculukla antrenörlüğün çok farklı olduğunu söyledi. Selçuk, "Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bildiğimiz üzere bu UEFA'dan özel izinle açılmış bir kurs, B-A birleşik. Belli kritere sahip olması gerekiyor. Uzun süre 'de oynamak gibi" dedi.

TERİM'LE OLMAK PAHA BİÇİLMEZ
Selçuk, "'le çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul" dedi. 8 numaralı formayı 9 sene giydiğini belirten Selçuk, "'dan önce de 'da da bunu giydim. Artık soyadım gibi oldu. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum" dedi.

KULÜBEDE OLACAK
UEFA'NIN açtığı B-A birleşik kursuna giden Selçuk İnan bu sezon yedek kulübesinde yer alabilecek. Normal şartlarda kurslar tek tek açılırken, antrenörlerin kulübede yer alması için neredeyse 1 yıl beklemesi gerekiyordu.
  1. 19.8.2020
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