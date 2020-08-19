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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son testler negatif çıktı

Son testler negatif çıktı

'da takımına yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamı negatif çıktı.

'da takımına yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamı negatif çıktı. Kulüpten, "Sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla 17 Ağustos Pazartesi yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" açıklaması yapıldı.
  1. 19.8.2020
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