Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü yıldızları takımına katan ancak istenilen verimi alamayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle transferde çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'da Lemina, Jefferson Lerma, Samuel Kalu gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
MEHMET EKİCİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve Mehmet Ekici'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.
KEITA BALDE
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
LEMINA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeniden kiralanması gündemde. Ancak yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. Mario Lemina ise transfer iddilarını yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri yalanladı.
YAKUB MODER
Fatih Terim, "Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Galatasaray, Lech Poznan forması giyen ve gelecek vadeden 21 yaşındaki yıldız adayı Yakub Moder ile ciddi şekilde ilgileniyor.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Yakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.
IBRAHIM SANGARE
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.
SAMUEL KALU
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Samuel Kalu ile görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 10:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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