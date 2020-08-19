Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki o isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü yıldızları takımına katan ancak istenilen verimi alamayan , gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle transferde çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve gibi yıldızları eden Galatasaray'da Lemina, Jefferson Lerma, gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve 'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

MEHMET EKİCİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve 'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.

KEITA BALDE

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

LEMINA

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 'nın yeniden kiralanması gündemde. Ancak yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. Mario Lemina ise transfer iddilarını yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri yalanladı.

YAKUB MODER

, "Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Galatasaray, Lech Poznan forması giyen ve gelecek vadeden 21 yaşındaki yıldız adayı ile ciddi şekilde ilgileniyor.

KAMIL JOZWIAK

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Yakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.

IBRAHIM SANGARE

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

SAMUEL KALU

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan ile görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 10:09
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