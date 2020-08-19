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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Maaşı komşuda gündem oldu

Maaşı komşuda gündem oldu

Cimbom’un yeni sağ beki Omar’ın kazancını ikiye katlaması haberlere yansıdı.

, yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'yu gönderip yerine 'yi etti. yıldız yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Omar, Mariao'nun çok altında bir ücrete transfer edilse de bu durum 'da yine de gündem oldu. Norveçli oyuncunun 'ta 650 bin euro'ya oynadığı hatırlatıldı. Galatasaray'da maaşını ikiye katlayan oyuncunun kısa süre önce yaptığı, "Reddedemeyeceğim bir teklif aldım" açıklamasının gerçeği yansıttığı belirtildi.

3 YILDA GEÇTİ
Omar'ın 3 yılda toplamda 4 milyon euro alacağını belirten Yunan basını, bu sayede Olympiakos'ta 6 yılda elde ettiğinden daha fazla para kazanacağına dikkat çekti.

TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Olympiakos formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Norveçli futbolcu, 28 maçta 3 asist yaptı. Yüzde 83.4 pas yüzdesiyle oynadı. 17 isabetli orta attı. Girdiği kili mücadelelerin yüzde 51.7'sini kazandı. Yüzde 73.9 top kapma ile oynadı. Bu sayede Terim'in gözüne girdi.

  1. 19.8.2020
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