Maaşı komşuda gündem oldu

Galatasaray, yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'yu gönderip yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Norveçli yıldız yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Omar, Mariao'nun çok altında bir ücrete transfer edilse de bu durum Yunanistan'da yine de gündem oldu. Norveçli oyuncunun Olympiakos'ta 650 bin euro'ya oynadığı hatırlatıldı. Galatasaray'da maaşını ikiye katlayan oyuncunun kısa süre önce yaptığı, "Reddedemeyeceğim bir teklif aldım" açıklamasının gerçeği yansıttığı belirtildi.



3 YILDA GEÇTİ

Omar'ın 3 yılda toplamda 4 milyon euro alacağını belirten Yunan basını, bu sayede Olympiakos'ta 6 yılda elde ettiğinden daha fazla para kazanacağına dikkat çekti.



TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Olympiakos formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Norveçli futbolcu, 28 maçta 3 asist yaptı. Yüzde 83.4 pas yüzdesiyle oynadı. 17 isabetli orta attı. Girdiği kili mücadelelerin yüzde 51.7'sini kazandı. Yüzde 73.9 top kapma ile oynadı. Bu sayede Terim'in gözüne girdi.