Maaşı komşuda gündem oldu
Cimbom’un yeni sağ beki Omar’ın kazancını ikiye katlaması haberlere yansıdı.
Galatasaray, yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'yu gönderip yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Norveçli yıldız yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Omar, Mariao'nun çok altında bir ücrete transfer edilse de bu durum Yunanistan'da yine de gündem oldu. Norveçli oyuncunun Olympiakos'ta 650 bin euro'ya oynadığı hatırlatıldı. Galatasaray'da maaşını ikiye katlayan oyuncunun kısa süre önce yaptığı, "Reddedemeyeceğim bir teklif aldım" açıklamasının gerçeği yansıttığı belirtildi.
3 YILDA GEÇTİ
Omar'ın 3 yılda toplamda 4 milyon euro alacağını belirten Yunan basını, bu sayede Olympiakos'ta 6 yılda elde ettiğinden daha fazla para kazanacağına dikkat çekti.
TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Olympiakos formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Norveçli futbolcu, 28 maçta 3 asist yaptı. Yüzde 83.4 pas yüzdesiyle oynadı. 17 isabetli orta attı. Girdiği kili mücadelelerin yüzde 51.7'sini kazandı. Yüzde 73.9 top kapma ile oynadı. Bu sayede Terim'in gözüne girdi.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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