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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Kapı gibi 220 bin!

Kapı gibi 220 bin!

Kapı gibi 220 bin!

bir şekilde sözleşmesini yenilemeyip serbest kalan ve Lille'e imza atması beklenen için yetiştirme bedeli alınacak.

bir şekilde sözleşmesini yenilemeyip serbest kalan ve Lille'e imza atması beklenen için yetiştirme bedeli alınacak. Fransız ekibi, 18 yaşındaki oyuncuyu renklerine katması halinde sarı-kırmızılılara 220 bin euro yatıracak. Yetiştirme bedelinin tamamı transfer harcamasında kullanılabilecek.
  1. 19.8.2020
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