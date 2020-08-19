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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Donk-Taylan oynuyor

Donk-Taylan oynuyor

Orta sahası boş kalan takımda bu mevkide Donk-Taylan ikilisini oynatıyor.

Orta sahası boş kalan takımda bu mevkide Donk-Taylan ikilisini oynatıyor. Terim'in Emre Akbaba'yı kanatlarda, Arda'yı forvet arkasında denediği de gelen haberler arasında yer alıyor.
  1. 19.8.2020
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