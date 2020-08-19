Çok büyük dedikodular dönüyor!
Thiam’ın F.Bahçe’ye transferini değerlendiren Cengiz: Biz Fatih’in maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakipten de bekliyoruz.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı herhangi bir bedel almadan Fenerbahçe'ye vermesiyle ilgili açıklamada bulundu. İmza töreninde soruları yanıtlayan Cengiz, Kasımpaşa'nın destek amaçlı Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye gönderdiğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Böyle olduğunu bilseydik bir bedel öderdik" dedi. Fenerbahçe'nin en değerli rakipleri olduğunu aktaran Cengiz, "Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi; hayır" diye konuştu.
ZİNCİR GİBİ DEVAM EDER
Sarı-kırmızılı Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: Zor oyunu bozar. Ben 'bir şey var' demiyorum ama varsa hile-i şeriyye gitmemek gerek. Eğer biz yaptıysak uyarın. Bazı dedikodular dönüyor. Bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi devam eder. O tip hile-i şeriyyeyi yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Topluma böyle örnek olmamamız gerekiyor. Ben 'bunu yaptılar.' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor.
CUMHURBAŞKANI CENGİZ'İ KABUL ETTİ
Türkıye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
BEŞİKTAŞ'A 'MENSAH' YANITI
Başkan Cengiz'e, Beşiktaş'ın Mensah'ın transferini 19.05'te açıklaması ve transferinin duyurulduğu videoda "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi" sözleri de soruldu. Cengiz bunun üzerine, "Hem Beşiktaşımıza hem Mensah'a candan başarılar dilerim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlar. Biz başarılar diliyoruz" dedi.
FİLEYE TAKVİYE
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Başkan Mustafa Cengiz'in katılımı ile yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç'a imza attırdı. Sarıkırmızılı kulüp, Nilay'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzatırken, Ergül ve Hazal ile birer yıllık sözleşme imzalandı. Cengiz, "Sevgili sporcularımıza 'Hoş geldiniz' diyorum" ifadesini kullandı.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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