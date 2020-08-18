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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Yeni Melo Fransa'dan geliyor!

Yeni Melo Fransa'dan geliyor! onayı verdi

Yeni Melo Fransa'dan geliyor! Fatih Terim onayı verdi

çalışmalarını sürdüren , ön libero için bir yandan Lemina ile görüşürken, alternatif ismini de belirledi. Sarı-kırmızılı takımın, 'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'dan 'yi listesine aldığı öğrenildi. Transferi özellikle teknik direktör 'in çok istediği belirtildi.

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan , Toulouse'da forma giyen 'yi listesine aldı.

ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa , 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

1.91'lik boyuyla dikkat çeken ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.

  1. 18.8.2020
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