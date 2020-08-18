Yeni Melo Fransa'dan geliyor! Fatih Terim onayı verdi

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı.

ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına Damien Comolli başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı transfer hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.