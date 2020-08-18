Yeni Melo Fransa'dan geliyor! Fatih Terim onayı verdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ön libero için bir yandan Lemina ile görüşürken, alternatif ismini de belirledi. Sarı-kırmızılı takımın, Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'dan Fildişi Sahilli İbrahim Sangare'yi listesine aldığı öğrenildi. Transferi özellikle teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği belirtildi.
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı.
ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına Damien Comolli başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı transfer hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.
1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.
- 18.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Melo Fransa'dan geliyor! Fatih Terim onayı verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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