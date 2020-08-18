Bernard Mensah'ın 19.05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz'den cevap!
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kadın Voleybol imza töreninde basın toplantısı düzenledi. Cengiz, Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk ve Thiam açıklaması ile ilgili konuşurken, Beşiktaş'ın Bernard Mensah'ın transferini 19.05'te duyurmasına yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuştu.
İşte o açıklamalar:
Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik.
Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki; sorun kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?
Varsa, hileye gitmemek gerekir. Bakın varsa diyorum. Biz yaparsak bize gelin hesap sorun. Öyle dedikodular var çünkü hileye dair... Yapmayana da beceriksiz derler. Çok kötü şeyler bunlar.
Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz.
Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun.
BEŞİKTAŞ'IN MENSAH'I 19.05'DE AÇIKLAMASI?
"Beşiktaşımıza ve Mensah'a candan başarılar diliyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Biz başarılar diliyoruz. Biz her iki kulübe ve futbolcuya da yanlış yapmadık."
- 18.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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