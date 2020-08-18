Bernard Mensah'ın 19.05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz'den cevap! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Mensah'ın 19.05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz'den cevap!

'ın 19.05'te açıklanmasına 'den cevap!

Bernard Mensah'ın 19.05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz'den cevap!

Kulübü Başkanı , imza töreninde basın toplantısı düzenledi. Cengiz, 'nın ve Thiam açıklaması ile ilgili konuşurken, 'ın 'ın transferini 19.05'te duyurmasına yanıt verdi.

Başkanı , Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuştu.

İşte o açıklamalar:
Mustafa Cengiz, 'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik.

için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki; sorun kaça almışlar? Sadece , , Galatasaray, değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?

Varsa, hileye gitmemek gerekir. Bakın varsa diyorum. Biz yaparsak bize gelin hesap sorun. Öyle dedikodular var çünkü hileye dair... Yapmayana da beceriksiz derler. Çok kötü şeyler bunlar.

Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz.

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, , , Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun.

BEŞİKTAŞ'IN MENSAH'I 19.05'DE AÇIKLAMASI?
"Beşiktaşımıza ve Mensah'a candan başarılar diliyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Biz başarılar diliyoruz. Biz her iki kulübe ve futbolcuya da yanlış yapmadık."

  1. 18.08.2020
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