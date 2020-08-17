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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı

 Muslera, İnstagram hesabından artık 10 aylık olan kızının fotoğraflarını paylaştı.

Muslera, İnstagram hesabından artık 10 aylık olan kızının fotoğraflarını paylaştı. Tiziana, sevimliliği ile bir anda ilgi odağı olurken sosyal medyada, "Çok tatlı... Allah nazardan saklasın" yorumları yapıldı.
  1. 17.8.2020
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