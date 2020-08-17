Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Transfere hız veren yönetim birçok futbolcu ile görüşüyor. Galatasaray forvet, kanat, orta saha, stoper pozisyonlarına yeni isimler arıyor. Lemina, Jefferson Lerma, Samuel Kalu gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LEMINA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Galatasaray'ın gündemine yeniden geldi. Maaşında 850 bin Euro gibi bir indirime giden Gabonlu yıldız kısa süre içerisinde takıma katılabilir.
ELNENY
Orta saha transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktşa'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile ilgileniyor. Beşiktaş ve Galatasaray bu transferde karşı karşıya geldi.
SAMUEL KALU
22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılmıştı. Cimbom'un daha önce yaptığı teklifi artırarak transferi sonlandırmak istediği biliniyor.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı yıldız futbolcu Henry Onyekuru sezon bitmeden takımı tarafından geri çağrılmıştı. Galatasaray'ın Onyekuru için girişimleri sürerken, Monaco oyuncuyu gelecek sezon takımda görmeyi hedefliyor.
JEFFERSON LERMA
Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor:
KAMIL JOZWIAK
Yönetimin Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak ile görüştü.Yönetim Lech Poznan'a 2 milyon euro önerdi.
KEITA BALDE
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
MERT GÖCKAN
Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.
MEHMET EKİCİ
Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.
DESPODOV
Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.
AYTAÇ KARA
Orta sahaya takviye için yerli futbolcular ile de ilgilenen Galatasaray'ın listesindeki 1 numaralı aday, Gençlerbirliği forması giyen Aytaç Kara oldu.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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