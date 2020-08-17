Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

LEMINA

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Galatasaray'ın gündemine yeniden geldi. Maaşında 850 bin Euro gibi bir indirime giden Gabonlu yıldız kısa süre içerisinde takıma katılabilir.

ELNENY

Orta saha transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktşa'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile ilgileniyor. Beşiktaş ve Galatasaray bu transferde karşı karşıya geldi.

SAMUEL KALU

22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılmıştı. Cimbom'un daha önce yaptığı teklifi artırarak transferi sonlandırmak istediği biliniyor.

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı yıldız futbolcu Henry Onyekuru sezon bitmeden takımı tarafından geri çağrılmıştı. Galatasaray'ın Onyekuru için girişimleri sürerken, Monaco oyuncuyu gelecek sezon takımda görmeyi hedefliyor.

JEFFERSON LERMA

Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor:

KAMIL JOZWIAK

Yönetimin Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak ile görüştü.Yönetim Lech Poznan'a 2 milyon euro önerdi.

KEITA BALDE

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

MERT GÖCKAN

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.

MEHMET EKİCİ

Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.

DESPODOV

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

AYTAÇ KARA

Orta sahaya takviye için yerli futbolcular ile de ilgilenen Galatasaray'ın listesindeki 1 numaralı aday, Gençlerbirliği forması giyen Aytaç Kara oldu.