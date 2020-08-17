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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Donk’tan büyük indirim

Donk’tan büyük indirim

, 'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcunun maaşında yaklaşık 12 milyon TL'lik indirim yapması alkış topladı.

Beş transfer yapan , özverisiyle öne çıkan 'u da kadroda tutma kararı aldı. 1 yıllık sözleşme yapılan Hollandalı futbolcunun da 16.5 milyon TL olan maaşı 4.5 milyon TL'ye çekildi.
  1. 17.8.2020
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