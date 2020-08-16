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16 Ağustos 2020, Pazar
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Cimbom'a Balde önerisi

Cimbom'a Balde önerisi

, 'dan 'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi 'yi önerdi.

, 'dan 'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi 'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco, 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti. Balde için kararı verecek.
  1. 16.8.2020
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