Falcao'nun menajerine şok suçlama! "Kariyerini bitirdi"
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e şok bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Kolombiyalı yıldızın Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla ilgili sert konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e şok bir eleştiri geldi.
İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı programın direktörü Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi:
Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes, oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi. Felaketti.
Pedrerol, Mendes'in şu an Cristiano Ronaldo'nun da benzer bir transferi için çabaladığını ancak Portekizli yıldızın oynamak istediği takımı kendisinin seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao'nun menajerine şok suçlama! "Kariyerini bitirdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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