Falcao'nun menajerine şok suçlama! "Kariyerini bitirdi" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Falcao'nun menajerine şok suçlama! "Kariyerini bitirdi"

Falcao'nun menajerine şok suçlama! "Kariyerini bitirdi"

'ın golcüsü 'nun menajeri 'e şok bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci , Kolombiyalı yıldızın 'den Monaco'ya olmasıyla ilgili sert konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen 'nun menajeri 'e şok bir eleştiri geldi.

'da yayın yapan El Chiringuito adlı programın direktörü , Falcao'nun 'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi:

Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes, oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi. Felaketti.

Pedrerol, Mendes'in şu an 'nun da benzer bir transferi için çabaladığını ancak Portekizli yıldızın oynamak istediği takımı kendisinin seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı.


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  1. 15.08.2020
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