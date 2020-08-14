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14 Ağustos 2020, Cuma
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Sıra Omar’da

Sıra Omar’da

Arka arkaya üç açıklayan 'da şimdi de gözler 'ye çevrildi. ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü 'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Arka arkaya üç açıklayan 'da şimdi de gözler 'ye çevrildi. ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü 'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

  1. 14.8.2020
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