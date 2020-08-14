Sıra Omar’da

Arka arkaya üç transfer açıklayan Galatasaray'da şimdi de gözler Omar Elabdellaoui'ye çevrildi. Olympiakos ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.