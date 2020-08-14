Galatasaray'da eleme turları başladı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferlerin yanı sıra Ryan Babel, Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferlerin yanı sıra Ryan Babel, Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti. Herkese şans vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kamp boyunca gösterecekleri performans ve alınacak yeni isimlere göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. İki hafta içinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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