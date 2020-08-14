Galatasaray'da eleme turları başladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da eleme turları başladı

'da eleme turları başladı

Galatasaray'da eleme turları başladı

, hazırlıklarına 'nde devam ediyor. , , Emre Kılınç, gibi yeni transferlerin yanı sıra , , , , , , Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti.

, hazırlıklarına 'nde devam ediyor. , , Emre Kılınç, gibi yeni transferlerin yanı sıra , , , , , , Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti. Herkese şans vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kamp boyunca gösterecekleri performans ve alınacak yeni isimlere göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. İki hafta içinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.

  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da eleme turları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA