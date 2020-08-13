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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Cimbom'da 9 futbolcu kontrolden geçti

'da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

hazırlıklarını sürdüren 'da , , , Taşdemir, , , , ve sağlık kontrolünden geçti.

'da hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bugün tam 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık taramasından geçen , , , Taşdemir , , , , , ve , akşam antrenmanında yer almadı.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 21:23
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