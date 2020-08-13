Galatasaray'da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bugün tam 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık taramasından geçen Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir , Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, ve Mbaye Diagne, akşam antrenmanında yer almadı.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 21:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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