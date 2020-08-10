Galatasaray Brock Motum'u kadrosuna kattı!
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, daha önce Anadolu Efes'te forma giyen ve geçen sezonu Valencia Basket'te geçiren Brock Motum'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Anadolu Efes forması da giyen ve geçen sezonu İspanya temsilcisi Valencia Basket'te geçiren Motum, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 6,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Açıklamada, son beş sezonunda THY Avrupa Ligi'nde forma giyen ve 135 maça çıkan Motum'a sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
- 11.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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