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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık imza

'u kadrosuna kattı!

Galatasaray Brock Motum'u kadrosuna kattı!

ING ekiplerinden Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, daha önce 'te forma giyen ve geçen sezonu 'te geçiren 'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce forması da giyen ve geçen sezonu temsilcisi 'te geçiren Motum, Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 6,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Açıklamada, son beş sezonunda THY Avrupa Ligi'nde forma giyen ve 135 maça çıkan Motum'a sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

  1. 11.08.2020
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