6 milyonluk indirim
Fatih Terim, 18 milyon TL’lik maaşının üçte birinden vazgeçti.
Corona virüsü salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan İmparator, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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