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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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6 milyonluk indirim

6 milyonluk indirim

, 18 milyon TL’lik maaşının üçte birinden vazgeçti.

Corona virüsü salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan 'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan İmparator, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.

  1. 8.8.2020
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