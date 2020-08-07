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07 Ağustos 2020, Cuma
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'la sözleşme yeniledi

Galatasaray Ali Yavuz Kol'la sözleşme yeniledi

için kadro çalışmalarını sürdüren , iç transferde genç oyuncusu 'la sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

öncesi ilk resmi imzayı 'a attıran , iç transferde de genç oyuncusu Ali Yvuz Kol'la yeniden anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını 'a bildirdi.

Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz 'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ali Yavuz Kol, geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giymişti.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 18:50
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