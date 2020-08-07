Galatasaray Ali Yavuz Kol'la sözleşme yeniledi
Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde genç oyuncusu Ali Yavuz Kol'la sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Yeni sezon öncesi ilk resmi imzayı Arda Turan'a attıran Galatasaray, iç transferde de genç oyuncusu Ali Yvuz Kol'la yeniden anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ali Yavuz Kol, geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giymişti.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 18:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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