Boş kağıda imza attı

Arda Turan yeniden Galatasaray'da... Transfer çalışmaları süren sarı-kırmızılı kulüpte dün Arda Turan hareketliliği yaşandı. Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açık bir şekilde dile getirdiği 33 yaşındaki yıldız futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti. Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray'ın gündemine gelirken, Fatih Terim de Arda Turan ısrarını sürdürdü.

MAÇ BAŞINA ÜCRET ALACAK

Bunun üzerine yöneticiler ile dün Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Arda, sonrasında başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti. Terim'i kırmak istemeyen Cengiz'in de onay vermesiyle transfer gerçekleşti. Her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyleyen ve boş mukaveleye imza attığı belirtilen milli futbolcunun maç başına 20 bin euro alacağı öğrenildi. 1+1 yıllık anlaşma yapılırken bu sezonki performansına göre opsiyon hakkının kullanılacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun transferi akşam saat 18.57'de Galatasaray kulübünün sitesinden resmen açıklandı.

TARAFTARIMIZ BANA İNANSIN

9 yıl aradan sonra Galatasaray forması giyecek olan Arda Turan, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra GS TV'ye konuştu ve derin duygular yaşadığını söyledi. Başkan Cengiz ve hocası Terim'e teşekkür eden tecrübeli futbolcu, "Tekrardan Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Bu yetenek, bu oyun zekâsı hala bende" diye konuştu. Arda çıkacağı ilk idmanı heyecanla beklediğini kaydetti.

G.SARAY İLE 3 KUPA KAZANDI

Hayaline kavuşan Arda Turan, Galatasaray'da daha önce 191 resmi maça çıktı ve 44 gol attı. Bu maçlarda 76 asist yaptı. Sarı-kırmızılı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

UMARIM GELEN ESKİ SENSİNDİR

Arda Turan'ın Galatasaray formasını yeniden giyecek olması taraftarları memnun etti. Yıldız oyuncunun, Türk Telekom Stadı'na geldiğinin ortaya çıkmasının ardından yüzlerce tweet atılırken sarı-kırmızılılar genel anlamda Arda'nın dönüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İŞTE paylaşılan o mesajlardan bazıları:

Arda Turan Galatasaraylıdır, Galatasaray'ın ta kendisidir. @baltareyiz

Umarım gelen eski sensindir @ArdaTuran @mertcluk

Yarım kalan bir hikayemiz vardı. Değil mi Evlat! @sinyorterim_0

BAYRAMPAŞA'NIN ÇOCUĞU GELİYOR! @BeratGultekin_

Herkes bir gün evine döner. @valehhasan

Zaman her şeyin ilacıdır koca kafa, 66 numara bıraktığın gibi duruyor. Giy ve herkese gereken cevabı ver. Her şey senin elinde… @capitanoreyiz

Galatasaray'a 1 gram faydası olmayanların Arda Turan'a saldırması zoruma gidiyor. Sen yuvana hoş geldin kaptan biz her zaman yanındayız. @sinyorgalaa

Bir hayalimiz vardı gerçek oldu. #ardaturan #falcao @GSaktan1905