Boş kağıda imza attı
Her fırsatta sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade eden yıldız futbolcu, Başkan Cengiz’in de onay vermesiyle yuvasına döndü. Boş mukaveleye imza atan Arda ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma yapıldı.
Arda Turan yeniden Galatasaray'da... Transfer çalışmaları süren sarı-kırmızılı kulüpte dün Arda Turan hareketliliği yaşandı. Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açık bir şekilde dile getirdiği 33 yaşındaki yıldız futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti. Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray'ın gündemine gelirken, Fatih Terim de Arda Turan ısrarını sürdürdü.
MAÇ BAŞINA ÜCRET ALACAK
Bunun üzerine yöneticiler ile dün Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Arda, sonrasında başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti. Terim'i kırmak istemeyen Cengiz'in de onay vermesiyle transfer gerçekleşti. Her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyleyen ve boş mukaveleye imza attığı belirtilen milli futbolcunun maç başına 20 bin euro alacağı öğrenildi. 1+1 yıllık anlaşma yapılırken bu sezonki performansına göre opsiyon hakkının kullanılacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun transferi akşam saat 18.57'de Galatasaray kulübünün sitesinden resmen açıklandı.
TARAFTARIMIZ BANA İNANSIN
9 yıl aradan sonra Galatasaray forması giyecek olan Arda Turan, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra GS TV'ye konuştu ve derin duygular yaşadığını söyledi. Başkan Cengiz ve hocası Terim'e teşekkür eden tecrübeli futbolcu, "Tekrardan Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Bu yetenek, bu oyun zekâsı hala bende" diye konuştu. Arda çıkacağı ilk idmanı heyecanla beklediğini kaydetti.
G.SARAY İLE 3 KUPA KAZANDI
Hayaline kavuşan Arda Turan, Galatasaray'da daha önce 191 resmi maça çıktı ve 44 gol attı. Bu maçlarda 76 asist yaptı. Sarı-kırmızılı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
UMARIM GELEN ESKİ SENSİNDİR
Arda Turan'ın Galatasaray formasını yeniden giyecek olması taraftarları memnun etti. Yıldız oyuncunun, Türk Telekom Stadı'na geldiğinin ortaya çıkmasının ardından yüzlerce tweet atılırken sarı-kırmızılılar genel anlamda Arda'nın dönüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İŞTE paylaşılan o mesajlardan bazıları:
Arda Turan Galatasaraylıdır, Galatasaray'ın ta kendisidir. @baltareyiz
Umarım gelen eski sensindir @ArdaTuran @mertcluk
Yarım kalan bir hikayemiz vardı. Değil mi Evlat! @sinyorterim_0
BAYRAMPAŞA'NIN ÇOCUĞU GELİYOR! @BeratGultekin_
Herkes bir gün evine döner. @valehhasan
Zaman her şeyin ilacıdır koca kafa, 66 numara bıraktığın gibi duruyor. Giy ve herkese gereken cevabı ver. Her şey senin elinde… @capitanoreyiz
Galatasaray'a 1 gram faydası olmayanların Arda Turan'a saldırması zoruma gidiyor. Sen yuvana hoş geldin kaptan biz her zaman yanındayız. @sinyorgalaa
Bir hayalimiz vardı gerçek oldu. #ardaturan #falcao @GSaktan1905
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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