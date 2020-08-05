Cimbom'a 19'luk kanat! Fatih Terim çok istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Cimbom'a 19'luk kanat! çok istiyor

Cimbom'a 19'luk kanat! Fatih Terim çok istiyor

, Musaba için Monaco’yu iknaya çalışıyor. Fransız kulübü ’in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kairlamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek güçleniyor.

'dan Musaba hamlesi... Takvim'in haberine göre, gelecek sezon için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Teknik Direktör 'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

Monaco ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunan Musaba'nın tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakan Fransız kulübünün G.Saray'ın teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son iki sezonu 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.

  1. 05.08.2020
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