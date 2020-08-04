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04 Ağustos 2020, Salı
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Belhanda pazarlığı

'da takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 'ya Sampdoria talip oldu. İtalyan kulübünün etmek istediği Faslı yıldız için sarıkırmızılıların 5 milyon euro bonservis istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

'da takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 'ya Sampdoria talip oldu. İtalyan kulübünün etmek istediği Faslı yıldız için sarıkırmızılıların 5 milyon euro bonservis istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Galatasaray'da gözden düşen Belhanda, bu sezon toplam 33 resmi müsabakada görev aldı, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

  1. 4.8.2020
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