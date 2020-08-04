Belhanda pazarlığı

Galatasaray'da yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Belhanda'ya Sampdoria talip oldu. İtalyan kulübünün transfer etmek istediği Faslı yıldız için sarıkırmızılıların 5 milyon euro bonservis istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Galatasaray'da gözden düşen Belhanda, bu sezon toplam 33 resmi müsabakada görev aldı, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.