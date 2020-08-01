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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kerem Ribery tarzında

Kerem Ribery tarzında

'ın için anlaştığı 'nu eski hocası anlattı. Sarıgül, Galatasaray'ın çok yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu aldığını söyledi.

'ın yeni sezon için anlaştığı 'nu eski hocası Mustafa Sarıgül anlattı. Sarıgül, Galatasaray'ın çok yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu aldığını söyledi. , "Kerem, Ribery, Onyekuru tarzında bir oyuncu modeli. Çok süratli… Tabii bir anda Onyekuru ya da Ribery beklemek doğru değil. Küçük dokunuşla, özgüvenle çok iyi yerlere gelecektir" dedi. Sol kanatta forma giyen 21 yaşındaki Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 17 golle dikkat üzerine çekti.
  1. 1.8.2020
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