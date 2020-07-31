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31 Temmuz 2020, Cuma
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Mustafa Lille ile el sıkıştı

Mustafa Lille ile el sıkıştı

'ın sözleşme teklifini kabul etmeyen , 'ya gidiyor.

'ın sözleşme teklifini kabul etmeyen , 'ya gidiyor. ve ile adı geçen genç yıldız için devreye giren Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos, Mustafa'nın menajeriyle anlaşma sağladı. 8 Ağustos'ta 18 yaşına girmesinin ardından Mustafa'nın önündeki engel kalkacak ve Fransız ekibiyle resmi sözleşme imzalayabilecek.
  1. 31.7.2020
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