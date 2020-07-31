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31 Temmuz 2020, Cuma
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Mariano Mineiro’da

Mariano Mineiro’da

ile sözleşmesi sona eren 'nun yeni kulübü resmen belli oldu.

ile sözleşmesi sona eren 'nun yeni kulübü resmen belli oldu. kulüp başkanı , 34 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiğini duyurdu. Başkan Sergio Sette Camara, hesabından yaptığı açıklamada, "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir daha! Hoş geldin Mariano" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu, bir dönem Sevilla'da beraber çalıştığı teknik direktör Sampaoli ile tekrar bir araya geldi.

VEDA ETTİLER
Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Mariano Filho için teşekkür mesajı yayımladı. Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.
  1. 31.7.2020
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