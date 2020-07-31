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31 Temmuz 2020, Cuma
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Kamp için 5 şehir

Kamp için 5 şehir

'ta hazırlıklarına başlayacak 'da teknik ekip kamp yeri için araştırmalarını sürdürüyor.

'ta hazırlıklarına başlayacak 'da teknik ekip kamp yeri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yaz döneminde yurt dışı kampı olmayacağı için teknik ekip farklı bölgeler üzerinde duruyor. Bunlar arasında , , , ve 'deki tesisler yer alıyor.
  1. 31.7.2020
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