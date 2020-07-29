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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Max Kruse: Yarı fiyatına oynarım

: Yarı fiyatına oynarım

Max Kruse: Yarı fiyatına oynarım

Max Kruse'nin menajeri geçen hafta idari menajer 'la bir görüşme yaptı.

'nin menajeri geçen hafta idari menajer 'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Kenan 'dan Koray Günter ve 'e kadar pek çok oyuncu masaya yatırıldı. Gurbetçi menajerin, Hanedar'a söylediği, "Kruse, 'den aldığının yarısına 'da oynamaya hazır" sözleri ise dikkat çekti. Akan Hanedar'a, "'u çok sevdi. Kendisini burada rahat hissediyor" dedi. Terim, onay verirse Kruse ile görüşmeler derinleştirilecek.
  1. 29.7.2020
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