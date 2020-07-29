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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Dönmek istemedi

Dönmek istemedi

'ın ligde yaşadığı düşüşün en büyük nedenlerinden birisi de pandemi nedeniyle ülkesine giden 'nin dönmemesiydi.

'ın ligde yaşadığı düşüşün en büyük nedenlerinden birisi de pandemi nedeniyle ülkesine giden 'nin dönmemesiydi. Terim'den izinle ülkesine giden İtalyan kondisyoner idmanlar başladığında özel uçakla dönme şansı verildi ancak bunu kullanmadı. Bu da belki de Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal oldu.
  1. 29.7.2020
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