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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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ASY için anma töreni

ASY için anma töreni

kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden , ölümünün 69. yıl dönümünde anılacak.

kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden , ölümünün 69. yıl dönümünde anılacak. Kurucu Ali Sami Yen için bugün saat 11.00'de 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek.
  1. 29.7.2020
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