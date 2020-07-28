Sivas Emre'yi uğurladı
Demır Grup Sivasspor bir açıklama yayınlayarak, Emre Kılınç ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Galatasaray ile el sıkışan Emre'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Demır Grup Sivasspor bir açıklama yayınlayarak, Emre Kılınç ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Galatasaray ile el sıkışan Emre'ye katkılarından dolayı teşekkür edilirken, "3.5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" sözlerine yer verildi.
İMZAYI ATTI
Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kısa bir süre içinde Emre'nin transferi ve mali detayların paylaşılması bekleniyor.
- 28.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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