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28 Temmuz 2020, Salı
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Sivas 'yi uğurladı

Sivas Emre'yi uğurladı

Demır Grup Sivasspor bir açıklama yayınlayarak, Kılınç ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. ile el sıkışan Emre'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Demır Grup Sivasspor bir açıklama yayınlayarak, Kılınç ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. ile el sıkışan Emre'ye katkılarından dolayı teşekkür edilirken, "3.5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" sözlerine yer verildi.

İMZAYI ATTI
Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kısa bir süre içinde Emre'nin transferi ve mali detayların paylaşılması bekleniyor.

  1. 28.7.2020
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