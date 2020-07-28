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28 Temmuz 2020, Salı
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'a Younes şoku! Teklif...

Galatasaray'a Younes Belhanda şoku! Teklif...

'da inişli çıkışlı performansı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan Faslı orta saha Younes 'ya teklif olmadığı ortaya çıktı.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen 'ın Faslı futbolcusu Younes için özellikle Arap takımlarından tekliflerinin olduğu ifade edilmişti. Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.

Belhanda, 'de 23, 'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve 'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Younes Belhanda, 2017 yılında 'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

  1. 28.07.2020
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