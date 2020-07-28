Galatasaray'a Younes Belhanda şoku! Teklif...
Galatasaray'da inişli çıkışlı performansı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan Faslı orta saha Younes Belhanda'ya teklif olmadığı ortaya çıktı.
Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edilmişti. Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.
Belhanda, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Younes Belhanda, 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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