Formaları ABD'de satışta

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da bu sezon birçok maçta forma giyemeyen Radamel Falcao, Amerika yolcusu gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı takımın sakatlıkları ve maliyeti nedeniyle gözden çıkardığı yıldız futbolcu, İnter Maimi'nin gündeminde yer alırken futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bazı mağazalarda Kolombiyalı golcünün isminin yazılı olduğu İnter Miami formaları satışa sunuldu. ABD'li futbolseverler, Falcao'nun formalarına yoğun ilgi gösterdi. MSL'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu Başkanı David Beckham'ın Falcao'yu takımında görmeyi çok istediği belirtiliyor.

BİR GOLÜ 4 MİLYON TL

G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro (40 milyon lira) kazanan Radamel Falcao, bu sezon ligde 10 kez fileleri havalandırırken kaydettiği her gol yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Sakatlığı nedeniyle bu sezon Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç kaçırdı.

FALCAO KATILMADI

Galatasaray, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha formasında sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisinin taraftarın takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ettiği belirtildi. Dış saha formasının da ateş temasından esinlenildiği ifade edildi. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini aldı. 2020- 2021 iç saha ve deplasman kitleri 279.90 TL'den satışa sunuldu. Konuyla ilgili bir tanıtım videosu paylaşılırken Fernando Muslera ve Emre Akbaba reklam yüzü oldu. Falcao'nun tanıtımda yer almaması şaşırtırken bu durum "Ayrılacak" iddialarını kuvvetlendirdi.