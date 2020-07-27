Son dakika: Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: Kılınç 4 yıllığına 'da!

Son dakika: Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da!

Son dakika... Bu sezon 'de başarılı bir sezon geçirerek birçok kulübün ilgisini çeken Kılınç, 'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (beIN Sports)

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 14:00
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