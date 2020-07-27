İtalyanlar bombayı patlattı! Galatasaray'a Arda ile beraber...

Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.

ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.

DEĞER 10 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.