İtalyanlar bombayı patlattı! Galatasaray'a Arda ile beraber...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in sona ermesinin ardından transfer için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, birçok isimle anlaşma noktasına gelirken, bunlardan 1. sinin Arda Turan olduğu ifade edilmişti. İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre Cimbom, Arda'nın ardından bir isme daha 'resmi imzayı' attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.
ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.
DEĞER 10 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 13:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyanlar bombayı patlattı! Galatasaray'a Arda ile beraber... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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