Son dakika: İtalyanlar bombayı patlattı! Galatasaray'a Arda ile beraber Elabdellaoui... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray İtalyanlar bombayı patlattı! Arda Turan ile beraber 2. imza geliyor

İtalyanlar bombayı patlattı! 'a Arda ile beraber...

İtalyanlar bombayı patlattı! Galatasaray'a Arda ile beraber...

'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in sona ermesinin ardından transfer için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, birçok isimle anlaşma noktasına gelirken, bunlardan 1. sinin olduğu ifade edilmişti. İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre Cimbom, Arda'nın ardından bir isme daha 'resmi imzayı' attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in bitmesiyle beraber 'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından 'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.

ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.

DEĞER 10 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 13:36
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