Anlaşma sağlandı! Sinan Gümüş Galatasaray'a dönüyor
Gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kısıtlaması nedeniyle transferde rotasını yerli oyunculara çeviren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği eski yıldızı Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.
Galatasaray yabancı kuralının değişmesinden sonra yerli transfer hamlelerine başladı... Sarı-kırmızılılar, eski yıldızlarıyla yeniden anlaşmanın peşinde.
Antalyaspor'la kiralık sözleşmesi biten Sinan Gümüş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Bonservisi İtalyan temsilcisi Genoa'da olan 26 yaşındaki golcü de yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor. Yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sinan Gümüş, sona eren sezonda Antalyaspor'da başarılı bir performans ortaya koydu ve Fatih Terim'in dikkatini çekti. 10 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Golcü futbolcu 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2019 yılında ayrılmış ve Genoa ile sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray, Sinan Gümüş'ün yanı sıra eski oyuncularından Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimleri de renklerine bağlamak istiyor.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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