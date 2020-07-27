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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Anlaşma sağlandı! 'a dönüyor

Anlaşma sağlandı! Sinan Gümüş Galatasaray'a dönüyor

Gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kısıtlaması nedeniyle transferde rotasını yerli oyunculara çeviren , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği eski yıldızı ile anlaşma sağladı.

yabancı kuralının değişmesinden sonra yerli hamlelerine başladı... Sarı-kırmızılılar, eski yıldızlarıyla yeniden anlaşmanın peşinde.

'la kiralık sözleşmesi biten ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Bonservisi İtalyan temsilcisi Genoa'da olan 26 yaşındaki golcü de yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor. Yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sinan Gümüş, sona eren sezonda Antalyaspor'da başarılı bir performans ortaya koydu ve 'in dikkatini çekti. 10 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Golcü futbolcu 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2019 yılında ayrılmış ve Genoa ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Sinan Gümüş'ün yanı sıra eski oyuncularından , , Emre Çolak gibi isimleri de renklerine bağlamak istiyor.

  1. 27.07.2020
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