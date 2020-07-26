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26 Temmuz 2020, Pazar
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Yuvaya dönüş zamanı

Yuvaya dönüş zamanı

Arda, Emre ve Semih yeniden forması giyecek.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte 'da defteri de yeniden açıldı. Terim, basın toplantısında gelen bir soru üzerine, "Başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu konuştuk. Arda da bunlardan bir tanesi" dedi ve eski oyuncusunu ne kadar ısrarla istediğini bir kez daha ortaya koydu. Arda'yla birlikte maliyetleri nedeniyle 'Florya akademisi'nden yetişen Emre Çolak ve 'nın da dönüş yolu açılacak.

  1. 26.7.2020
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