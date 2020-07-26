Yuvaya dönüş zamanı

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'da Arda Turan defteri de yeniden açıldı. Terim, basın toplantısında gelen bir soru üzerine, "Başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu konuştuk. Arda da bunlardan bir tanesi" dedi ve eski oyuncusunu ne kadar ısrarla istediğini bir kez daha ortaya koydu. Arda'yla birlikte maliyetleri nedeniyle 'Florya akademisi'nden yetişen Emre Çolak ve Semih Kaya'nın da dönüş yolu açılacak.