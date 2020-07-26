İşte Galatasaray’ın sezon boyunca yaşadığı şanssızlıkların özeti

Belhanda'nın çenesi kırıldı. Faslı 10 numara özel maskeyle hemen takıma dönse de eski performansından uzak kaldı. Falcao sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve 20'den fazla maç kaçırdı. Falcao gibi Lemina da müzmin sakat çıktı.Luyindama'nın milli takımında çapraz bağları koptu ve Kasım ayında sezonu kapadı. İki ciddi sakatlık geçiren Andone de diğer önemli kayıptı.

Devre arasında gelen Henry Onyekuru sıtma oldu. Takıma 1 ay geçen katılan Nijeryalı futbolcu, Monaco geri çağırınca 1 ay önce ayrıldı.

Yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'in testleri Covid-19 pozitif çıktı. Oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdiler.

Başkan Mustafa Cengiz, Mayıs ayında beyin ve mideden iki kritik ameliyat geçirdi. Halen tedavisi devam ediyor.

Pandemi dönüşü Rize'de Muslera'nın ayağı kırıldı ve Uruguaylı kalecinin boşluğunu Okan Kocuk dolduramadı.

Konyaspor, Yeni Malatya, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Antalyaspor'dan yediği son dakika golleriyle şampiyonluğa havlu atan Galatasaray uzatmada Club Brugge'ye teslim olup Avrupa'dan elendi.