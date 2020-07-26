Falcao skandalı

Divan toplantısında söz alan divan kurulu üyelerinden Nedret Yayla, Radamel Falcao'ya tepki gösterdi. Yayla, "Falcao transferi tam bir skandal! 5.5 milyon Euro para ödüyoruz. Bu futbolcuyu kimin transfer ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok" dedi.