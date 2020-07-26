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26 Temmuz 2020, Pazar
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Falcao skandalı

Falcao skandalı

Divan toplantısında söz alan üyelerinden , 'ya tepki gösterdi.

Divan toplantısında söz alan üyelerinden , 'ya tepki gösterdi. Yayla, "Falcao transferi tam bir skandal! 5.5 milyon Euro para ödüyoruz. Bu futbolcuyu kimin ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok" dedi.

  1. 26.7.2020
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