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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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’la imza an meselesi

Volkan Babacan’la imza an meselesi

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren , 'in transferini çok istediği A 'dan da öğrencisi 'la imza aşamasına geldi.

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren , 'in transferini çok istediği A 'dan da öğrencisi 'la imza aşamasına geldi. Babacan, Galatasaray'ın 1+1 yıl, 4 milyon TL'lik teklifini onayladı. Cimbom, Volkan'ın kulübü 'in de transfere onay vermesini bekliyor.
  1. 25.7.2020
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