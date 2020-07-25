Galatasaray bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden

Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Yeni yabancı sınırı nedeniyle takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını üst üste patlattı.

24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan, Sivassporlu Emre Kılınç ile de her konuda el sıkışan Cimbom, yerli transferinde hız kesmedi.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, eski futbolcuları Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.