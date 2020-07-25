Galatasaray bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını yabancı sınırlamasına göre yöneten Galatasaray, eski yıldızları Arda Turan, Caner Erkin, Semih Kaya ve Emre Çolak ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Yeni yabancı sınırı nedeniyle takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını üst üste patlattı.
24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan, Sivassporlu Emre Kılınç ile de her konuda el sıkışan Cimbom, yerli transferinde hız kesmedi.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, eski futbolcuları Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 18:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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