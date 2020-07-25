Galatasaray bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Cimbom bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden

bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden

Galatasaray bombaları üst üste patlattı! 4 yerli yıldız birden

Gelecek sezon adına çalışmalarını yabancı sınırlamasına göre yöneten , eski yıldızları , , ve ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ile sezonu tamamlayan 'da çalışmaları hızlandı. Yeni yabancı sınırı nedeniyle takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını üst üste patlattı.

24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan, Sivassporlu Emre Kılınç ile de her konuda el sıkışan Cimbom, yerli transferinde hız kesmedi.

Spor'un haberine göre Galatasaray, eski futbolcuları , , ve ile anlaşmaya vardı.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 18:27
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