Galatasaray'da Mustafa Cengiz Victor Ruiz’in üzerini çizdi

Beşiktaş'ta Karius'tan sonra Victor Ruiz de kaçarcasına takımdan ayrıldı. Menajerinin Galatasaray'a önerdiği Ruiz için Başkan Mustafa Cengiz'in cevabı ise çok net oldu: Ben önce futbolcunun karakterlisini isterin. Bugün Beşiktaş'a bunu yapan yarın Galatasaray'a aynısını yapmayacağının garantisi var mı?