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24 Temmuz 2020, Cuma
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'da ’in üzerini çizdi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz Victor Ruiz’in üzerini çizdi

'ta Karius'tan sonra de kaçarcasına takımdan ayrıldı. 'a önerdiği Ruiz için Başkan 'in cevabı ise çok net oldu: Ben önce futbolcunun karakterlisini isterin. Bugün Beşiktaş'a bunu yapan yarın 'a aynısını yapmayacağının garantisi var mı?

'ta Karius'tan sonra de kaçarcasına takımdan ayrıldı. 'a önerdiği Ruiz için Başkan 'in cevabı ise çok net oldu: Ben önce futbolcunun karakterlisini isterin. Bugün Beşiktaş'a bunu yapan yarın 'a aynısını yapmayacağının garantisi var mı?

  1. 24.7.2020
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