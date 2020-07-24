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24 Temmuz 2020, Cuma
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'da Mandzukic sesleri! Yapılan görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da Mandzukic sesleri! Yapılan görüşme ortaya çıktı

'nun ile görüşmeler yapmaya başlamasının ardından 'da gözler golcü transferine çevrildi. 'in yönetimle yaptığı toplantıda ismi ön plana çıktı.

'da ciddi talipleri olan Falcao'nun elden çıkarılıp yerine kaliteli bir golcü alınması planı gündemdeki yerini koruyor. , önceki gün başkan ve yöneticilerle yaptığı görüşmesinde golcü adayları arasında özellikle üzerinde durdu. Terim, bonservisi elinde olan Hırvat santrforla ilgili olarak "Mali anlamda bizim sınırlarımızı aşmaması önemli. Keşke transfer edebilsek; bize büyük katkı sağlar. Hırslı, tüm takımı ateşleyecek karakterde" dedi. Mesajı alan yönetim ise 34 yaşındaki Mandzukic'le daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdı.

  1. 24.7.2020
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