Galatasaray'da Mandzukic sesleri! Yapılan görüşme ortaya çıktı
Radamel Falcao'nun River Plate ile görüşmeler yapmaya başlamasının ardından Galatasaray'da gözler golcü transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda Mario Mandzukic ismi ön plana çıktı.
Galatasaray'da ciddi talipleri olan Falcao'nun elden çıkarılıp yerine kaliteli bir golcü alınması planı gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim, önceki gün başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle yaptığı transfer görüşmesinde golcü adayları arasında özellikle Mario Mandzukic üzerinde durdu. Terim, bonservisi elinde olan Hırvat santrforla ilgili olarak "Mali anlamda bizim sınırlarımızı aşmaması önemli. Keşke transfer edebilsek; bize büyük katkı sağlar. Hırslı, tüm takımı ateşleyecek karakterde" dedi. Mesajı alan yönetim ise 34 yaşındaki Mandzukic'le daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdı.
- 24.7.2020
- Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
- Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
- Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Mandzukic sesleri! Yapılan görüşme ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.