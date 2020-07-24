Galatasaray'da Mandzukic sesleri! Yapılan görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da ciddi talipleri olan Falcao'nun elden çıkarılıp yerine kaliteli bir golcü alınması planı gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim, önceki gün başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle yaptığı transfer görüşmesinde golcü adayları arasında özellikle Mario Mandzukic üzerinde durdu. Terim, bonservisi elinde olan Hırvat santrforla ilgili olarak "Mali anlamda bizim sınırlarımızı aşmaması önemli. Keşke transfer edebilsek; bize büyük katkı sağlar. Hırslı, tüm takımı ateşleyecek karakterde" dedi. Mesajı alan yönetim ise 34 yaşındaki Mandzukic'le daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdı.