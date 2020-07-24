Antalyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçerek şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılıp ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Ligin rahat ekibi Antalyaspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapma peşinde... Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cemil Usta Sezonu'nun son haftası Antalyaspor-Galatasaray maçıyla açılıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadele öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
ANTALYASPOR-GALATASARAY 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük
SAKAT VE CEZALILAR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı Yekta Kurtuluş görev yapamayacak.
GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 20:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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