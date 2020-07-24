Antalyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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- | İlk 11'ler belli oldu!

Antalyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!

'in 34. ve son haftasında Fraport Tav ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçerek şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılıp ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Ligin rahat ekibi Antalyaspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapma peşinde... Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cemil Usta Sezonu'nun son haftası - maçıyla açılıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadele öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

ANTALYASPOR-GALATASARAY 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

SAKAT VE CEZALILAR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı görev yapamayacak.

GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 20:05
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