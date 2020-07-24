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24 Temmuz 2020, Cuma
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Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

'in 34. ve son haftasında Fraport Tav ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçerek şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılıp ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Ligin rahat ekibi ise güçlü rakibini devirip sükse yapma peşinde... Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Cemil Usta Sezonu'nun son haftası - maçıyla açıldı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadelenin fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor- maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, , Feghouli, Emre Akbaba,

GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 21:44
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