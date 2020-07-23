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23 Temmuz 2020, Perşembe
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kafilesi 'da!

Galatasaray kafilesi Antalya'da!

'in 34. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'ya gitti. Havalimanına gelen az sayıda sarı-kırmızılı taraftar kafileyi karşıladı.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında , deplasmanda Fraport TAV ile oynayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma, yarın Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Sarı kırmızılılar yarınki maç için saat 12.05'te havayoluyla Antalya'ya gitti. Teknik direktör , beraberinde yardımcıları , Levent Şahin, Necati Ateş ile birlikte havalimanından çıkış yaptı. Fatih Terim ve yardımcıları özel minibüse, sarı kırmızılı futbolcular ise takım otobüsüne bindi.

Havalimanına az sayıda gelen sarı kırmızılı taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalattı. Sarı kırmızılıları taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.

  1. 23.07.2020
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