Galatasaray kafilesi Antalya'da!
Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya gitti. Havalimanına gelen az sayıda sarı-kırmızılı taraftar kafileyi karşıladı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma, yarın Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Sarı kırmızılılar yarınki maç için saat 12.05'te havayoluyla Antalya'ya gitti. Teknik direktör Fatih Terim, beraberinde yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş ile birlikte havalimanından çıkış yaptı. Fatih Terim ve yardımcıları özel minibüse, sarı kırmızılı futbolcular ise takım otobüsüne bindi.
Havalimanına az sayıda gelen sarı kırmızılı taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalattı. Sarı kırmızılıları taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.
- 23.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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